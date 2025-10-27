Ямайка се подготвя за мощния ураган Мелиса, който може да се окаже най-силният, ударил някога островната държава.

В опит да предпазят домовете и бизнеса си, хората поставят плоскости на прозорците и вратите.

Ураганът набра скорост и вече е от най-високата 5-та степен.

Очаква се да връхлети Ямайка през следващите часове с разрушителни ветрове и проливни дъждове.

Властите евакуираха рискови райони и предупредиха за висока опасност от наводнения.

"Наблюдавайки небето и и приближаващото време, мисля, че тази буря е различна. Определено смятам, че тя ще ни засегне сериозно", сподели Аври Улъри.

Поставяме шперплат, за да защитим ресторанта, и чували с пясък, за да сме сигурни, че по време на бурята вътре няма да попаднат отломки.

