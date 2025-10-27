Ямайка се подготвя за мощния ураган Мелиса, който може да се окаже най-силният, ударил някога островната държава.
В опит да предпазят домовете и бизнеса си, хората поставят плоскости на прозорците и вратите.
Ураганът набра скорост и вече е от най-високата 5-та степен.
Очаква се да връхлети Ямайка през следващите часове с разрушителни ветрове и проливни дъждове.
Властите евакуираха рискови райони и предупредиха за висока опасност от наводнения.
"Наблюдавайки небето и и приближаващото време, мисля, че тази буря е различна. Определено смятам, че тя ще ни засегне сериозно", сподели Аври Улъри.
Поставяме шперплат, за да защитим ресторанта, и чували с пясък, за да сме сигурни, че по време на бурята вътре няма да попаднат отломки.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK