Ядрената агенция на ООН потвърди нормални нива на радиация в близост до атомната електроцентрала в Курск, намираща се на 60 км (38 мили) от границата с Украйна, предаде Ройтерс.

„Мониторингът потвърждава нормални нива на радиация в близост до АЕЦ „Курск“, заяви Международната агенция за атомна енергия в публикация в X.

Руското министерство на отбраната заяви, че най-малко 95 украински дрона са били пресечени в повече от дузина руски региони на 24 август, денят, в който Украйна празнува обявяването на независимостта си от Съветския съюз през 1991 г.

Атомната електроцентрала в Курск съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила дрон, който е експлодирал в близост до централата малко след полунощ, повреждайки спомагателен трансформатор и налагайки 50% намаление на работния капацитет на реактор № 3.

