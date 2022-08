Известният британски писател Салман Рушди е бил намушкан. Нападението е станало в Ню Йорк преди да изнесе лекция, съобщиха световните агенции.

Книга на Рушди беше забранена в Иран през 1988 година, а много мюсюлмани я смятат за богохулство. Година по-късно покойният лидер на Иран аятолах Рухола Хомейни издаде указ, призоваващ за смъртта на Рушди, като предложи награда от 3 милиона долара.

По-късно правителството на Иран отдавна се дистанцира от указа на Хомейни, но останаха негативните настроения срещу Рушди.

Rushdie’s book “The Satanic Verses” has been banned in Iran since 1988, as many Muslims consider it to be blasphemous. A year later, Iran’s late leader Ayatollah Ruhollah Khomeini issued a fatwa, or edict, calling for Rushdie’s death. https://t.co/KBecPQagLe