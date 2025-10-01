Руското ръководство на украинската атомна електроцентрала „Запорожие“, заяви в сряда, че ситуацията в централата е под контрол и нивата на радиация са нормални, но че е важно външното електрозахранване да бъде възстановено възможно най-скоро.

Огромната построена от Съветския съюз атомна електроцентрала „Запорожие“ в Южна Украйна се охлажда от аварийни дизелови генератори за девети ден, след като беше прекъснат външен електропровод.

Според Кремъл Запорожката АЕЦ е подложена на обстрел от Украйна, предава Ройтерс.

„Под наш контрол е, така че осигуряваме сигурността ѝ. Глупаво е да обвинявате Русия, че е бомбардирала нещо, което контролира. Служителите в централата правят всичко възможно, за да осигурят сигурността“, обявиха от Кремъл.

