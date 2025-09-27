Външното електрозахранване на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ е прекъснато от четири дни - рекордно дълго спиране, което поражда сериозни опасения за безопасността на най-голямата ядрена централа в Европа, съобщи британското издание "Гардиън".

Украйна съобщи, че окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, е без ток от четири дни.

„В резултат на руските действия Запорожката АЕЦ е без ток вече четвърти ден“, заяви външният министър Андрий Сибига в ефира на Х.

„Призоваваме всички държави, загрижени за ядрената безопасност и сигурност, да заявят ясно на Москва, че ядрената ѝ хазартна дейност трябва да приключи“, написа той.

Най-голямата атомна централа в Европа е под руски контрол от първите месеци на войната, шестте ѝ реактора са изключени, а честите прекъсвания на тока увеличават риска от авария при нужното охлаждане и поддръжка.

Междувременно Русия обвини Украйна за изключването на АЕЦ-а.

Централата се захранва от дизелови генератори, които са снабдени с достатъчно гориво за дълго време, посочват от руското управление на АЕЦ-а.

Аварийни генератори поддържат системите за охлаждане и сигурност, след като във вторник в 16:56 последната захранваща линия към централата бе прекъсната от руската страна. Засега няма признаци, че линията ще бъде възстановена, коментира "Гардиън".

Рафаел Гроси, генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), определи ситуацията като "дълбоко тревожна" в сряда, а в четвъртък той се е срещнал с Владимир Путин, но проблемът продължава.

"Русия използва атомната централа като разменна монета", коментира украински правителствен представител. Специалист от "Грийнпийс" допълни, че руската окупация е навлязла в "нова критична и потенциално катастрофална фаза".

Снимка: Уикипедия

Междувременно Украйна твърди, че нейни дронове са поразили още една руско петролно съоръжение. Става дума за помпена станция в Чувашия на повече от 1900 километра от фронтовете. От Русия съобщават, че силите ѝ са завладели още три села в Източна Украйна.

