Реални кадри като от екшън филм. Хеликоптер на перуанската полиция спаси мъж от горяща сграда и го отведе на безопасно място в столицата Лима.



Записите показват как спасител се спуска с въже от хеликоптера и след като успява да закачи бедстващия мъж, двамата се изкачват успешно нагоре.

Мъжът е спасен от подофицер Вероника Коагуила, която рискува живота си, за да го изтегли от въздуха. Властите ѝ благодариха за доблестната постъпка.

Вероника Коагуила има десетилетие служба в полицейското звено и опит в спасителни мисии в предизвикателни среди като перуанската джунгла. Тя съобщи, че спасителният екип е пристигнал в района само за три минути.

„Алармата прозвуча и всички ангажирани и бдителни служители се събрахме на рампата, за да вземем решение кой екип ще отиде на помощ. Впоследствие летателният апарат беше стартиран и се насочихме към аварийната зона”, разказва Вероника Коагуила.

Над 10 екипа на пожарната са били изпратени на мястото, за да потушават пламъците, съобщават местните медии.

Peru: Footage released by the Peruvian Police and local media show a police aircraft airlifting a man trapped in a burning building and taking him to safety in Lima. #Peru #Lima #Fire #RescueOperation #BuildingFire pic.twitter.com/HKvxZT2ZuB