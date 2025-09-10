dalivali.bg
Израелският президент на среща с Киър Стармър: Ударите по Катар бяха необходими

„Ако искате да се продължи напред, трябва да се отстранят някои от хората, ако не са готови да постигнат споразумение“, подчерта той

Снимка: Reuters
Исак Херцог и Киър Стармър

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:56 ч. 10.09.2025 г.

Израелският президент Исак Херцог коментира по-рано днес разговорите си с британския премиер Киър Стармър след тяхната среща в Лондон.

Говорейки на събитие, организирано от международния аналитичен център Chatham House, Херцог определи срещата като „открита“ и „трудна“.

„Беше среща между съюзници, но беше трудна среща“, каза той.

Относно ударите във вторник по членове на преговорния екип на „Хамас“ в Катар, Херцог заяви, че те са били необходими, за да се „отстранят хора, които не желаят да постигнат сделка“.

След атаката в Доха: Румен Радев разговаря с емира на Катар

Президентът настоя, че Израел иска край на войната, но според него процесът на вземане на решения в „Хамас“ изисква съгласие и „ако само един човек каже „не“, няма как да има сделка“.

„Ако искате да се продължи напред, трябва да се отстранят някои от хората, ако не са готови да постигнат споразумение“, подчерта Херцог.

bTV от горещата точка: Напрежението в Близкия изток продължава да расте

