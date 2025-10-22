Законопроект, който прилага израелското законодателство към окупирания Западен бряг, което е равносилно на анексиране на територия, която палестинците искат за своя държава, получи предварително одобрение от израелския парламент, предаде Ройтерс.

Гласуването беше първото от общо четири, необходими за приемането на закона.

То съвпадна с посещението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Израел, месец след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг.

Партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху не подкрепи законопроекта, който беше внесен от депутати извън управляващата коалиция и беше приет с 25 гласа „за“ срещу 24 „против“ от общо 120 депутати.

Втори законопроект на опозиционна партия, предлагащ анексирането на селището Маале Адумим, бе приет с 31 гласа „за“ и 9 „против“.

Някои членове на коалицията на Нетаняху – от партията „Еврейска сила“ на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и партията „Религиозен ционизъм“ на министъра на финансите Бецалел Смотрич – гласуваха в подкрепа на законопроекта, който ще изисква дълъг законодателен процес, за да бъде окончателно приет.

Членове на коалицията на Нетаняху от години призовават Израел да анексира официално части от Западния бряг, територия, във връзка с която Израел казва, че има библейски и исторически връзки.

Върховният съд на ООН през 2024 г. заяви, че окупацията от страна на Израел на палестинските територии, включително Западния бряг, както и израелските селища там са незаконни. Израел твърди, че териториите, които е завзел по време на войната през 1967 г., не са окупирани от правна гледна точка, тъй като се намират на спорни земи, но ООН и по-голямата част от международната общност ги считат за окупирана територия.

Правителството на Нетаняху обмисляше анексиране на Западния бряг като отговор на решението на редица западни съюзници да признаят палестинската държава през септември, но изглежда, че се отказа от тази стъпка след възражението на Тръмп.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK