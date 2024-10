Ръководителят на комуникациите на „Хизбула“ Мохамед Рашид Сакафи е убит от израелски удар по Бейрут на 3 октомври. За това потвърдиха израелските военновъздушни сили.

Mohammad Rashid Sakafi, the Commander of Hezbollah’s Communications Unit, during a precise, intelligence-based strike in Beirut yesterday.



Sakafi was a senior Hezbollah terrorist, who was responsible for the communications unit since 2000. Sakafi invested significant efforts…