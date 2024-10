Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщават, че Иран е изстрелял ракети към Израел. В изявлението на военните се казва, че в цял Израел са прозвучали сирени, съобщава Би Би Си.

All Israeli civilians are in bomb shelters as rockets from Iran are fired at Israel. pic.twitter.com/bKXPdqMsBr