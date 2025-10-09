Израелската армия заяви, че се готви да предислоцира войските си, намиращи се в ивицата Газа, след като Израел и "Хамас" подписаха споразумение за прекратяване на огъня, целящо освобождаването на заложниците, предаде Франс прес.

"Армията започна оперативна подготовка преди прилагането на споразумението. В рамките на този процес линиите на разполагане (в ивицата Газа) ще бъдат коригирани бързо", се казва в изявлението.

Израелските войски контролират 75% от палестинската територия, представител на "Хамас" заяви, че освобождаване на заложниците ще бъде извършено "едновременно с конкретното израелско изтегляне" от сектори от ивицата Газа.

Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп, одобрен снощи от Израел и "Хамас", предвижда израелската армия да се изтегли на предварително договорени позиции, но без да напусне напълно палестинския анклав.

