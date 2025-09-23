От утре Израел ще затвори до ново нареждане основния граничен пункт между окупирания Западен бряг и Йордания, през който се пренасяше помощ за Газа, предаде Франс прес, като цитира палестинските гранични власти.

"Израелската страна ни информира за затварянето на граничния пункт Ал Караме от утре". Ограниченията ще се прилагат за преминаването и в двете посоки, до ново нареждане, посочи Палестинската автономна власт за граничните пунктове и границите в съобщение, цитиращо нейния председател Назми Мухана.

Засега няма потвърждение от израелска страна.

