Израел ще разреши днес отварянето на граничния пункт Рафах между Египет и Газа, за да позволи преминаването на хуманитарна помощ, съобщи израелската държавна телевизия KAN.

С това отваряне „600 камиона с хуманитарна помощ ще бъдат транспортирани в Ивицата Газа от ООН, одобрени международни организации, частния сектор и донорските страни“, посочва медията на своя уебсайт, цитирана от АФП.

KAN уточнява, че това отваряне на Рафах за преминаване на хуманитарна помощ, решено на „политическо ниво“, е вследствие на предаването от Хамас на четири нови тела на заложници миналата вечер в рамките на споразумението за прекратяване на огъня с Израел, спонсорирано от американския президент Доналд Тръмп.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK