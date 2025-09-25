Израелската сухопътна офанзива в град Газа е принудила стотици хиляди палестинци да напуснат домовете си, като десетки хиляди са напуснали града само за един ден.

Това съобщиха израелски източници от службите за сигурност, предадоха ДПА и БТА.

Според източниците общият брой на разселените хора в града е нараснал до около 700 000 спрямо около 640 000 във вторник.

Данните не могат да бъдат потвърдени от независими източници, но очевидци съобщават, че всеки ден голям брой хора продължават да напускат обсадения град.

Понастоящем няма актуални палестински оценки за броя на хората, които се придвижват към южната част на ивицата Газа.

Преди офанзивата в град Газа са живели около 1 милион палестинци.

Началникът на генералния щаб на израелските сили Еял Замир призова жителите да прекъснат връзките си с „Хамас“. Замир заяви, че конфликтът и страданията ще приключат, ако ислямистката въоръжена групировка освободи заложниците и предаде оръжията си.

Роднините на заложниците обаче изразяват все по-голямо безпокойство относно тяхната безопасност предвид разрастването на военната офанзива.

