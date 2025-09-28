Предприемачи са бомбардирани с фалшиви рецензии в Google, след което получават съобщение: „Платете, за да бъдат премахнати или за да се предотврати публикуването на още негативни рецензии“.

Тази схема изважда наяве нидерландска телевизия, която е разговаряла с 18 фирми от различни сектори, сблъскали се с този тип изнудване: от строителни компании до ключари, компании за отдаване под наем и покривни работници.

Компаниите често получават десетки лоши отзиви в профила си в Google, с който могат да бъдат намерени в търсачката на Google и в Google Maps. В много случаи след това получават съобщение в WhatsApp от чуждестранен телефонен номер.

„В него се казва, че са получили поръчка да публикуват лоши отзиви. От вас зависи дали тази поръчка ще бъде изпълнена или не. С други думи: дали ще платите“, разказва ключарят Майк Кок.

Измамниците често искат стотици евро, както личи от WhatsApp разговорите на няколко жертви, които телевизията е видяла.

„Знам какво се случва, ако платиш: тогава те ограбват напълно“, казва Кок.

„Казах, че няма да платя. „Сигурен ли си?“, попита той. „Чакай малко“. И половин час по-късно имах още петдесет рецензии. Блокирам тези номера веднага. Тогава те знаят, че от мен няма да получат нищо“, допълва той.

Новите клиенти не се появяват

Измамниците се насочват към компании, за които онлайн оценката е важна, за да привлекат нови клиенти. Компаниите не могат сами да премахнат рецензиите. За това те зависят от Google, което означава, че може да отнеме много време, докато всички фалшиви рецензии бъдат премахнати.

„За няколко минути получихме около тридесет фалшиви рецензии“, разказва Есра Ерсой от компания в Схидам, която отдава под наем подемник за премествания. "Рейтингът ни падна от 5 на 3,9 звезди. Това определено ми костваше нови клиенти. Дори един от редовните ни клиенти каза, че се е усъмнил. За щастие, той беше видял, че под фалшивите отзиви бях отговорил, че става дума за клеветническа кампания. Но много хора не гледат по-далеч от броя звезди".

„Това определено се отрази на оборота“, смята и Кевин Гюнер от Алмере, който се занимама с покриви. „Изведнъж получих петдесет рецензии с 1 звезда. След това имаше по-малко кликвания през Google и по-малко запитвания. Няколко клиенти също попитаха за тези рецензии. Те стават подозрителни и с право. Ако искам да наема някого и видя само рецензии с 1 звезда, също ще се усъмня“.

„Помислих си: това ще ми струва репутацията“, казва дърводелецът Реджеп Ярар от Тилбург. "Имам около шестдесет добри отзива от клиенти. Когато бяха публикувани фалшивите отзиви, оценката ми падна от 5 звезди на 4 или нещо такова. Те те изнудват: ако платиш 300 евро, ще ги махнем. И честният, трудолюбив предприемач е жертвата. Дълго време почти не получавах поръчки. Едва когато фалшивите рецензии бяха премахнати, отново започнах да получавам поръчки“, обяснява той.

