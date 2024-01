Изкуственият интелект навлиза все повече във всички сфери на живота ни. От края на 2023 г. съдиите в Англия и Уелс вече официално могат да използват изкуствен интелект при писането на своите становища по различни дела.

Съдиите трябва да бъдат внимателни при използване на изкуствения интелект, но трябва и да гарантират, че поемат пълна лична отговорност за всичко, което обявяват като решения.

Ръководството за съдиите в Англия и Уелс разпространява предупреждения за ограниченията на технологията и възможните проблеми, в случай че даден съдия не знае как работи тя и как да я използва.

По този начин една от най-консервативните юридически системи в света се нареди сред първите, които правят стъпка в бъдещето. Мерките са продължение на проведената във Великобритания първа световна среща, която имаше цел да започне регулирането на проникването на изкуствения интелект във всички сфери на обществото.

