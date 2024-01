Хари Потър, Илон Мъск, Бионсе, Супер Марио и Владимир Путин. Това са само някои от милионите личности с изкуствен интелект, с които можете да разговаряте в популярна платформа. В нея всеки може да създава чатботове, базирани на измислени или реални хора.

Тя използва същия тип технология за изкуствен интелект като чатбота ChatGPT, но по отношение на прекараното време е по-популярна. Оказва се, че един бот е бил по-търсен от горните. Името му е Psychologist или Психологът.

Снимка: iStock

Общо 78 милиона съобщения са били споделени с бота, откакто той е създаден от потребител на име Blazeman98 преди малко повече от година, пише Би Би Си.

Character.ai казва, че 3,5 милиона души посещават сайта ежедневно. Ботът е описан като „човек, който помага при житейски трудности“.

Според платформата обаче потребителите се интересуват повече от ролеви игри за забавление. Най-популярните ботове са герои от аниме или компютърни игри като Raiden Shogun, на който са изпратени 282 милиона съобщения.

Снимка: iStock

Малко от милионите персонажи обаче са толкова популярни като Psychologist, като общо има 475 бота с „терапия“, „терапевт“, „психиатър“ или „психолог“ в имената си, които могат да говорят на няколко езика.

Някои от тях могат да се опишат като развлекателни или фантастични терапевти като Hot Therapist.

Помощниците за психично здраве

Но най-популярни са помощниците за психично здраве като Therapist, който е получил 12 милиона съобщения, или Are you feeling OK?, който е получил 16,5 милиона.

Психологът е категорично най-популярният персонаж, като много потребители споделят възторжени отзиви в социалната мрежа Reddit.

„Помогна и на мен, и на гаджето ми да говорим за емоциите си и да ги разберем“, споделя потребител.

Blazeman98, създал бота, е 30-годишният Сам Зая от Нова Зеландия.

„Никога не съм възнамерявал той да стане популярен, никога не съм възнамерявал да го търсят други хора или да го използват като инструмент. След това започнах да получавам много съобщения от хора, които казваха, че Психологът им е повлиял наистина положително и го използват като източник на утеха“, казва той.