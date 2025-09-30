Полицията в Атланта издирва актьора и певец Тарийз Гибсън във връзка с разследване за жестокост към животни. 46-годишната звезда от „Бързи и яростни“ има издадена заповед за арест, след като кучето на негов съсед е било намерено мъртво.

Според неправителствена организация, едно от четирите кучета на Гибсън от породата кане корсо е било свързано със смъртоносния инцидент, съобщава WSBTV News. Смята се, че актьорът редовно е пускал животните да се движат свободно.

В крайна сметка едно от тях нападнало и убило кучето на съседа му Харисън Паркър – петгодишен кавалер кинг чарлз шпаньол на име Хенри.

На 18 септември Паркър се обадил на полицията, след като пуснал Хенри в двора, защитен от невидима ограда. Само минути по-късно открил домашния си любимец мъртъв, с рани, които изглеждали като ухапвания от друго животно. „Това е неглижиране от страна на Гибсън като стопанин – пускал е кучетата да се скитат свободно. А сега те убиха невинно животно“, заяви капитан Никол Дуайър.

Според CBS записи от охранителни камери показали кучетата на Гибсън да драскат по врата на къща в съседство минути преди нападението. Оказва се, че случаят не е единичен – в седмицата преди смъртта на Хенри полицията е получила още поне пет сигнала за кучетата на Гибсън, които тичали необезпокоявани из квартала.

View this post on Instagram A post shared by TYRESE (@tyrese)

По данни на медиите, артистът в момента се намира в Дубай на „почивка“, която ще продължи до ноември. През уикенда той публикува клип в Instagram от луксозна вила с изглед към океана с послание: „Започва моята дългоочаквана възстановителна почивка! Няма да ме има до ноември. Мир.“ Под публикацията написа: „Да… изгорях.“

В неделя Гибсън качи и снимка с голяма компания, върху която бе написал: „Да не сравняваме бележки… този неделен ден беше чисто съвършенство.“

