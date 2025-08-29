Изчезнало преди две седмици дете е открито в езеро с алигатори. Езерото на квартал в Ню Орлиънс - американския щат Луизиана, изглежда като спокойно място. Но в четвъртък - 28 август, екипи на спешна помощ откриват във водите му тялото на 12-годишния Брайън Васкес.

Жителите са ужасени, тъй като се смята, че детето е било убито от влечугите.

Преди две седмици Брайън внезапно изчезва безследно. Екипи на спешна помощ претърсват района - първоначално без успех.

Екип на военноморските сили претърсва и езерото близо до дома на Брайън. Търсенето е предизвикателство за спасителите.

Жителите на квартала са смаяни от ужасяващото откритие. Според тях властите отдавна е трябвало вземат мерки, предава ABC News One.

Полицейското управление на Ню Орлиънс вече е предприело действия. Според говорител на полицията поне два алигатора вече са извадени от езерото.

„Ще изпратим ловци в тези води“, обясни той на пресконференция.

Военноморските сили ще съдействат за идентифицирането на животното, отговорно за смъртта на 12-годишното дете.

