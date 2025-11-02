Изчезнало момиче е намерено в кутия в мазе на свой приятел, с когото се запознали в интернет. 26-годишният Ки-Шон Крумити от Питсбърг е арестуван и е обвинен в трафик на хора и сексуално посегателство над непълнолетен, пише People.

Сигнал за изчезналото дете е получен в четвъртък, 30 октомври. Започва разследване, в което се установява, че тийнейджърката се намира в дом на булевард „Дейвис“ в Питсбърг. ФБР получава заповед за претърсване на имота.

Момичето е намерено в мазето на дома „в кутия, покрита със сив чаршаф“, се казва в жалбата.

То е казало на властите, че се е запознало с Ки-Шон в Snapchat. Разбрали се за среща, а той обяснил на момичето, че може да го осинови.

Детето стигнало до автобусна спирка във Вашингтон, където срещнало жена, която го попитала дали има нужда от помощ. Момичето се съгласило и се обадило на Крумити, като му казало, че ще доведе приятелка със себе си в Питсбърг.

Същата нощ те пренощували в мазето на дома заедно. Момичето споделя на разследващите, че Крумити ѝ е давал храна и алкохол през седмицата, в която е било в дома му.

От думите на детето става ясно, че Крумити я е насилвал сексуално. По-късно мъжът е признал за деянието си.

Не е ясно дали жената е обвинена. А Крумити остава задържан без право на гаранция.

