Италия настоява САЩ да се откажат от наказателните мита върху пастата

Американският пазар има стратегическо значение за италианските производители, като се оценява на почти 671 млн. евро през 2024 г.

Снимка: Pexels

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:07 ч. 05.10.2025 г.

Италия се обърна към Вашингтон и Европейската комисия с призив да бъде предотвратено решението на Съединените щати за налагане на наказателни мита върху вноса на паста — мярка, която е крайно непопулярна сред производителите, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

В началото на септември Министерството на търговията на САЩ обяви намерение да въведе временни антидъмпингови такси от над 91% върху пастата от януари 2026 г., в допълнение към вече съществуващите 15%. Решението е част от разследване за „дъмпинг“ — предполагаеми търговски практики на някои марки, които изнасят продукти в Съединените щати на цени под пазарната стойност. 

Защо Турция въвежда високи мита върху вноса на автомобили от Азия и САЩ?

Италианското външно министерство заяви, че „работи в тясно сътрудничество с засегнатите компании и в консултация с Европейската комисия, за да гарантира, че американското ведомство ще преразгледа наложените временни мита върху нашите предприятия“.

Посолството на Италия във Вашингтон също се е намесило, за да „помогне на компаниите да защитят своите права“, се посочва в официално изявление. Същият източник подчертава „пълната готовност на нашите производители да съдействат на текущото разследване“. 

Тръмп заплаши ЕС с ответни мита, ако не отмени огромната глоба срещу Google

Перспективата за подобна надценка предизвика остри реакции на Апенините. Министърът на земеделието Франческо Лолобриджида определи решението като „хиперпротекционистки механизъм срещу нашите производители на паста“.

Най-голямата земеделска организация в страната, Coldiretti, нарече мярката „фатален удар“. Според нея тези „неприемливи и злоупотребяващи“ мерки са „свързани с плана на Доналд Тръмп за преместване на производството в Съединените щати“. Организацията призова Европейския съюз и италианското правителство да „защитят истинския символ на средиземноморската диета“.

Американският пазар има стратегическо значение за италианските производители, като се оценява на почти 671 милиона евро (788 милиона долара) през 2024 г., по данни на Coldiretti, и представлява близо 17% от целия износ.

