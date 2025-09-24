Италия ще признае палестинската държава само ако „Хамас“ не участва в бъдещото ѝ управление – това заяви италианският премиер Джорджа Мелони.

От кулоарите на ООН Мелони коментира, че не е против признаването на Палестина, но трябва първо да бъдат поставени „правилните приоритети“.

Сред тях трябва да е освобождаването на израелските заложници. В рамките на юбилейната сесия на Общото събрание на ООН седем европейски държави признаха Палестина.

Тe подчертаха, че израело-палестинският конфликт може да бъде решен само чрез създаването на две държави. Съединените щати подкрепиха Израел критикуваха хода и заявиха, че това действие е награда за „Хамас“.

Признаването на Палестина усилва международния натиск за прекратяване на огъня в ивицата Газа, но експерти са скептични, че инициативата ще доведе до реална промяна.

