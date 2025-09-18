Местни власти в Италия съобщиха, че са блокирали пратка с „взривни вещества“ за Израел в знак на протест срещу офанзивата в Газа.

Мярката беше предприета от кметството на Равена, пристанище на Адриатическо море, контролирано от Демократичната партия – опозиционна група срещу правителството на Джорджа Мелони.

„Благодарение на смелите докери, снощи бяхме информирани за планираното пристигане днес на два контейнера в пристанището на Равена“, посочени като експлозиви, заяви кметът Алесандро Баратони, цитиран от АФП.

Равена, заедно с провинциалните лидери и регионалното правителство на Емилия-Романя, са акционери в пристанището, което им позволи да блокират пратката.

„Трябва да изберете страна, а Емилия-Романя и Равена знаят много добре коя: тази на невинните жертви и заложници, а не тази на престъпните правителства и терористичните организации“, казаха регионалните лидери.

Премиерът Мелони изрази „дълбока загриженост“ относно плана на Израел да поеме контрола над град Газа.

