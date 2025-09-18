Военен автомобил, превозващ ултраортодоксални евреи, арестувани за дезертьорство, беше нападнат през нощта от ултраортодоксални демонстранти, съобщиха израелската армия и военното радио, цитирани от БТА.

„Няколко дезертьори бяха арестувани, съдени в рамките на дисциплинарно производство и изпратени в затвора“, съобщи снощи армията на Израел.

Журналист от военното радио уточни, че арестуваните са ултраортодоксални, и публикува в интернет снимки на военния автомобил, спрян на пътя от десетки демонстранти, някои от които седнали на земята, за да блокират движението му.

„Няколко демонстранти хвърлиха камъни и напръскаха със сълзотворен газ превозното средство“, съобщиха военните, като добавиха, че един от задържаните е успял да избяга.

През последните месеци дискусиите за промяна на закона за военната служба се засилват и поставят правителството под натиск. Двете ултраортодоксални партии напуснаха коалицията и настояват за приемането на закон, който да узакони освобождаването от военна служба.

На хиляди ултраортодоксални евреи бяха изпратени повиквателни за военна служба, тъй като човешките ресурси на армията са под сериозен натиск заради войната, започнала след безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Някои резервисти вече служат стотици дни от началото на войната.

По данни на израелските медии законопроектът няма да бъде обсъждан преди края на еврейските празници в средата на октомври.

Ултраортодоксалните представляват около 14% от еврейското население на Израел, или близо 1,3 милиона души. Около 66 000 мъже в призивна възраст в момента са освободени от военна служба.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK