Изследовател изчезна в потока на ледник

Италиански изследовател на ледника Менденхол в Аляска е в неизвестност. Той е паднал в поток на ледника и е бил отнесен от течението в малка вертикална дупка в леда, съобщават от Департамента за обществена безопасност на Аляска.

Изчезналият мъж е пътувал с още двама души във вторник. По време на инцидента той е провеждал проучване на ледника, съобщава говорител на департамента.

Местен екип за спасяване е бил изпратен на място, но е установил, че дупката с ширина приблизително 60 сантиметра е пълна с вода. Според анализа на експертите издирвателните операции биха били твърде опасни.

Междувременно в понеделник екипи са открили тялото на мъж от Аризона, който се е отклонил от туристическа пътека близо до ледника.

Снимка: iStock

69-годишният мъж е бил видян за последно в събота сутринта и вероятно е починал от наранявания, получени при падане.