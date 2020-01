Иран с ответен удар на убийството на Касим Сулеймани – тази нощ бяха нападнати американски военни бази на територията на Ирак.

Техеран съобщи, че е изстрелял десетки ракети земя-земя по иракската база „Айн ал Асад“, където са разположени американски войски. Операцията е с кодово название „Мъченик Сулеймани“.

Официално все още не е ясно дали има пострадали при атаката. От Пентагона съобщиха, че правят оценка на щетите.

Според Корпусът на гвардейците на Ислямската революция, които са извършили нападението, военновъздушната база „Айн ал Асад“ е напълно унищожена. Те поискаха американците да се изтеглят незабавно от региона.

В отговор Съединените щати забраниха на американски авиокомпании да летят над по-голямата част от Близкия изток.

В „Туитър“ президентът Доналд Тръмп написа, че „всичко е наред“.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.