Повече от 1000 души са били екзекутирани в Иран през първите девет месеца на 2025 г., показва доклад, публикуван от базираната в Норвегия организация за правата на човека "Хенгау", предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Хенгау" съобщи, че 404 от екзекуциите са били извършени след избухването на войната между Иран и Израел през юни. Това представлява 40% увеличение от началото на войната, "което е най-големият скок за последните две десетилетия“, гласи прессъобщение на организацията.

"Никога досега екзекуциите не са надхвърляли 1000 за толкова кратък период", добавя тя.

Към края на август ООН вече беше регистрирала 841 екзекуции в Иран от началото на годината, което представлява рязко увеличение в сравнение с предишни години.

Според данни на ООН през 2024 г. в Иран са били извършени най-малко 975 екзекуции. Това предполага, че броят на екзекуциите, извършени през тази година, може да достигне най-високото ниво от десетилетия насам.

Правозащитни групи отдавна критикуват Иран за честото използване на смъртното наказание, като обвиняват властите, че използват екзекуциите, за да сплашват дисидентите.

През юни Израел и Иран воюваха в продължение на 12 дни, като по време на конфликта израелските и американските сили бомбардираха ключови ирански ядрени и военни обекти.

