Инспектори на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) пристигнаха в Иран. Те са започнали работа в ключовия ирански обект в Бушер.

Това заяви генералният директор на агенцията Рафаел Гроси пред репортери във Вашингтон, предаде АФП.

Иранската организация за атомна енергия съобщи по-рано, че инспекторите на МААЕ ще наблюдават подмяната на горивото в Бушер – голям ядрен обект в югозападната част на Иран, който не беше засегнат по време на израелската атака през юни.

Иран не съобщи дали на МААЕ ще бъде разрешен достъп до други обекти, включително „Фордо“ и „Натанз“, които бяха ударени по време на военната кампания.

Гроси заяви, че се водят преговори за инспектиране на други обекти, но все още няма споразумение.

„Продължаваме разговорите, за да можем да посетим всички места, включително засегнатите съоръжения“, заяви ръководителят на МААЕ.

Той каза, че Иран не може да ограничи инспекторите само до „незасегнати съоръжения“ и подчерта, че „няма такова нещо като инспекция по избор“.

Гроси се срещна с висши американски служители по време на посещението си, което се състоя, докато Иран провеждаше преговори с европейските сили, за да избегне „възстановяване“ на санкциите.

Иран предупреди за тежки последствия от тази стъпка, въпреки че генералният директор на МААЕ заяви, че Иран не е съобщил изрично на агенцията, че ще изгони инспекторите.

