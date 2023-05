Инцидент, свързан със сигурността, е имало в Бъкингамския дворец. Арестуван е мъж, който е хвърлил патрони за пушка на територията на двореца, казаха от полицията. Извършен е превантивен контролиран взрив от специалисти.

Кралят и кралицата консорт не са били там по това време.

Поставен е кордон. Mъжът е бил задържан от полицията около 19:00 ч. британско време, след като се е приближил до портите на двореца, съобщиха от „Скотланд Ярд“.

Той е бил арестуван по подозрение за притежание на нападателно оръжие. Няма данни за произведени изстрели или ранени служители или граждани. Мъжът също така е носил подозрителна чанта.

По непотвърдена информация в района се е чул силен шум от експлозия. Причината е, че е извършен контролиран взрив като предпазна мярка след оценка на специалисти, съобщава Би Би Си.

