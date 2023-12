37-годишна жена от Франция, отишла на лекар след десет дни на силни коремни болки и подувания на стомаха, се оказва с особена бременност - плодът се развивал в черво. Първоначалният преглед показал, че бъдещата майка е бременна в 23-та седмица.

С допълнителен ултразвук лекарите установили, че матката на жената е празна и тя има "рядък тип извънматочна бременност", съобщава британското специализирано издание New England Journal of Medicine.

При абдоминалната бременност оплодената яйцеклетка се имплантира извън матката в коремната кухина – понякога върху черния дроб и червата. Това се случва само при един процент от всички извънматочни бременности и е животозастрашаваща.

Тя може да доведе до вътрешен кръвоизлив, спукана фалопиева тръба или шок на организма. Много рядко и плодът успява да оцелее.

Поради възможни усложнения след диагностицирането младата жена е преместена в университетска болница, където бебето извадено в 29-ата седмица от бременността и са полагани специални грижи за него. По-късно и майката, и бебето са изписани в добро общо състояние.

37-Year-Old French Woman's Stomach Pain Turns Out To Be Baby Growing In Bowel

In the study, the doctors explained that the woman was experiencing an abdominal ectopic pregnancy when a fertilised egg implants outside of the uterus.https://t.co/OjzT2pyM59 pic.twitter.com/Kdsb2sjbmJ