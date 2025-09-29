Роднини на заложниците в Ивицата Газа са изпратили спешно писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп преди срещата му с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Г-н президент, имаме нужда от Вас. 48 от нашите близки – нашите бащи, братя и сестри, деца, се нуждаят от Вас“, се казва в писмото, според Форума на семействата на заложниците.

„В петък научихме от Вас, че има вероятност да бъде постигнато споразумение, което най-накрая да сложи край на тази война. Молим се това споразумение да бъде постигнато и тази мъка да приключи скоро“, пишат роднините на заложниците до Тръмп, като се позовават на съобщенията за плана му за прекратяване на войната в Газа и установяване на нов ред в почти напълно разрушената крайбрежна ивица.

Според израелска информация 20 заложници все още са живи.

„Вашият двоен фокус – да сложите край на войната и да върнете всички 48 заложници у дома – е в ярък контраст с разширената война, която Израел води в момента“, добавят семействата на заложниците.

„Искаме да ви благодарим, че смело отстоявате убежденията си въпреки този контраст. Вие и само Вие имате силата да доведете това споразумение до край и ние сме ви много благодарни, че сте с нас“, се казва още в писмото.

Според израелски и американски доклади планът предвижда незабавното освобождаване на останалите заложници, държани от екстремистката групировка „Хамас“, в замяна на стотици палестински затворници, както и изтеглянето на израелската армия от Ивицата Газа.

Терористичната организация „Хамас“ вече не трябва да играе роля в управлението на крайбрежната ивица, а Израел също не трябва да анексира територията. Вместо това Ивицата Газа ще се управлява от преходно правителство от палестински технократи под надзора на международен орган.

