Илон Мъск: Самодостатъчна колония на Марс може да бъде създадена до 30 години

Мечтата на човечеството да засели Марс става все по-постижима благодарение на огромния напредък в космическите изследвания. Главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск вярва, че създаването на устойчива човешка база на Червената планета е постижимо.

В неотдавнашно интервю Мъск обсъди как ракетата Starship ще помогне за справяне с ключови предизвикателства – възможност за многократна употреба и развитие на инфраструктурата на Марс, според The Daily Galaxy, пише БГНЕС.

Пътят към Марс - Starship като ключ към успеха

Плановете на Мъск за колонизиране на Марс са до голяма степен обвързани с възможностите на Starship, най-голямата и мощна ракетна система, създавана някога. Космическата корпорация SpaceX възнамерява да направи Starship напълно многократно използваема, което е от решаващо значение за намаляване на колосалните разходи за междупланетни пътувания.

Мъск е убеден, че самодостатъчна колония на Марс може да бъде създадена в рамките на 30 години: „Мисля, че е възможно в рамките на 30 години, ако приемем значителното увеличение на тонажа до Марс с всеки нов прозорец за изстрелване, който се отваря на всеки две години“, подчерта той.

Тези прозорци, които се случват на всеки 26 месеца, са моментите, когато Земята и Марс са оптимално подравнени за най-рентабилните полети. Според Мъск предизвикателството е, че една колония изисква не само хора, но и огромни количества товари: модули за местообитания, съоръжения за производство на храни и основна инфраструктура.

Това означава, че SpaceX трябва постоянно да увеличава количеството товари, изпращани на всеки две години, за да поддържа нарастващата колония. Starship е проектирана именно за тази цел - всяка мисия е способна да достави над 100 тона товари в орбита.

Тази възможност е от решаващо значение за дългосрочни мисии: ракетата ще може да носи системи за животоподдържане, строителни материали и оборудване за производство на храни. Мъск е уверен, че многократната употреба ще позволи на корпорацията SpaceX да изстрелва мисии често и на достъпни цени.

Предизвикателствата на пълната многократна употреба

Едно от основните предизвикателства пред колонизацията на Марс е постигането на пълна многократна употреба на Starship. Мъск признава, че SpaceX все още работи върху ключови елементи на ракетната система, по-специално върху термичната защита.

„Все още има много работа с термичната защита, за да може корабът да бъде напълно многократно използваем“, обясни Мъск.

Той сравни предизвикателствата пред инженерите с опита от работата по космическата совалка, чиято термична защита изискваше основни ремонти след всеки полет. Термичната защита е от решаващо значение, тъй като трябва да издържа на екстремните температури при повторно влизане в земната атмосфера.

Мъск отбеляза: „Никой никога не е изграждал напълно многократно използваема орбитална термична защита. На космическата совалка ремонтът отнемаше девет месеца след всеки полет“.

SpaceX разработва материали и системи, които ще бъдат леки, издръжливи и многократно използваеми, без да се напукват или губят плочки. Инженерите на компанията са фокусирани върху създаването на решения, които могат да издържат на суровите условия в Космоса, като същевременно запазват структурната здравина.

Илон Мъск вярва, че ако не се появят големи неуспехи, SpaceX ще може да постигне пълна многократна употреба на ракетната система Starship още през следващата година. Това би било огромна крачка напред за междупланетните мисии и бъдещата колонизация на Марс.

Самодостатъчна колония на Марс

Крайната цел не е просто да се отведат хора на Марс, а да се създаде процъфтяваща, самодостатъчна колония. Мъск винаги е подчертавал, че едно марсианско селище трябва да оцелее без постоянни доставки от Земята

„Ключът е Марс да стане самодостатъчен и ние да се превърнем в истински мултипланетен вид, постигайки планетарен излишък“, казва той.

Под планетарен излишък Мъск има предвид, че човечеството вече няма да бъде зависимо от Земята. Той посочва заплахи над нашата планета, от самоунищожение до природни бедствия, способни да унищожат цивилизацията.

Но ако хората станат мултипланетен вид, оцеляването на човечеството ще бъде гарантирано. Изпитанието ще бъде способността на колонията да оцелее без доставки от Земята. Самодостатъчността ще изисква напреднали технологии за производство на храни, на енергия, както и за промишленост.

Мъск вече е очертал някои ключови елементи: използване на марсианската атмосфера за производство на гориво и изграждане на инфраструктура за човешко обитаване. Колонията ще се нуждае и от системи, които могат да създават ресурси като микрочипове, компютри и ракети – всички необходими за дългосрочно оцеляване и технологичен напредък.