Илон Мъск обяви, че ще бъде премахнат бутонът за блокиране в социалната мрежа Х (бившия Twitter). Новината предизвика противоречиви реакции и отдръпна част от потребителите от социалната мрежа, съобщи The Independent.

Милиардерът, който стана собственик на социалната медия през 2022 г., заяви, че актуализацията е отдавна закъсняла, като преди това твърдеше, че функцията „няма смисъл“ и трябва да бъде премахната изцяло.

Новината беше публикувана в социалната медия от Нима Оуджи, а самият Мъск я потвърди:

BREAKING: X is about to remove the current block button, meaning that if an account is public, their posts will be visible to the blocked users as well! — Nima Owji (@nima_owji) September 23, 2024

„Крайно време беше това да се случи. Функцията за блокиране ще блокира този акаунт да взаимодейства, но няма да блокира виждането на публичната публикация“, написа той в профила си в Х.

High time this happened.



The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post. — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024

С тази актуализация бутонът за блокиране в X вече няма да пречи на хората да разглеждат публикации.

Редица потребители обаче не са доволни от предстоящата промяна и споделят мнението си в коментари под публикацията на милиардера и собственик на социалната мрежа.

Много от тях изразяват опасенията си, че новата актуализацията ще направи X по-токсичен и отворен за тормоз.

„Мисля, че това е лоша идея. Има много причини, поради които някой може да не иска определени лица да виждат всичките му публични публикации. За съжаление, в социалните медии има някои наистина лоши потребители“, написа Nzube Udezue, известен още като музиканта Zuby.

With respect, I think this is a bad idea. There are many reasons somebody may not want certain individuals from easily seeing all their public posts. There are some REALLY bad actors on social media, sadly. — ZUBY: (@ZubyMusic) September 23, 2024

Според някои безопасността и сигурността на потребителите на платформата ще бъдат застрашени.

„Не искам гадовете, които съм блокирала, изобщо да виждат публикациите ми“, посочва потребител.

I don't want the creeps I've blocked seeing my posts at all. — PhilosophiCat (@Philosophi_Cat) September 23, 2024

Други коментират, че „това разрушава смисъла на блокирането на някого“, а трети се притесняват, че това може да доведе до „кражба на публикации за ангажиране“ от други акаунти.

Не е ясно кога X планира да пусне актуализацията, въпреки че някои потребители съобщиха, че тя вече е влязла в сила за техните акаунти.

Новата опция е част от редица промени, въведени в приложението след придобиването му от Илон Мъск преди почти две години, което според множество организации е съвпаднало с увеличаване на речта на омразата.

Центърът за противодействие на цифровата омраза и Лигата срещу поругаването установяват, че расистките обиди са се увеличили три пъти от октомври 2022 г. насам, докато Институтът за стратегически диалог съобщава, че антисемитските постове са се удвоили.

Отделни проучвания съобщават и за нарастване на дезинформацията, ислямофобията, мизогинистичната омраза и анти-ЛГБТ реториката в платформата, като през 2023 г. групата за медиен мониторинг GLAAD отчита, че Х е „най-опасната платформа за ЛГБТ хората“.