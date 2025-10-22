Прага е поредният европейски град, който забранява електрическите тротинетки под наем.

Мярката влиза в сила от януари догодина.

Общинският съвет аргументира решението с рисковете и със създадения по улиците хаос.

Електрическите тротинетки на Балканите - къде са най-строги правилата

Според властите има повече инциденти с тротинетки, отколкото с велосипеди.

В замяна Прага иска да стимулира велотранспорта и въвежда нови правила.

Подобна забрана вече е в сила в градове като Париж и Мадрид.

Албания забрани карането на електрически тротинетки

В Италия за ползване на тротинетка вече се изисква застраховка и каска, а Финландия регламентира минимална възраст от 15 години.

