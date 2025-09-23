Хумор с горчив вкус: 350 хил. евро глоба за търговец, спекулирал с цената на олиото във видео

Собственик на магазин от южния турски окръг Хатай може да получи глоба от 17,2 милиона турски лири (353 000 евро) заради публикувано от него видео, в което спекулира с цената на олиото, съобщава БТА, позовавайки се сайта „Тюркийе тудей“.

По информация на Министерството търговията случаят е свързан с видео, в което собственикът на магазина заявява, че 5-литрова бутилка олио за готвене, закупена за 150 турски лири (3,08 евро), се продава за 450 лири (9,22 евро), което според видеото „носи 200-процента печалба“.

След публикуване на видеото кадрите бързо обиколили социални медии в Турция. Властите ще наложат санкции и на четири местни медии, които са споделили видеото, без да го проверят. Всеки един от сайтовете може да бъде глобен с между 850 000 лири (17 425 евро) и 8,5 милиона лири (174 250 евро).

За да изясни случая, заместник-министърът на търговията Махмут Гурджан заяви днес, че „цената от 150 лири се отнася до нивата от 2023 г. и няма връзка с тези от 2025 г.“. Той добави, че действителната покупна цена на едро към момента на проверката е била около 351 лири (7,18 евро).

Търговецът на хранителни стоки е задържан и е предаден на прокурор. Той е признал, че представените от него цени не са били реални, а идеята му е била да направи хумористично видео, отбелязва още „Тюркийе тудей“.

