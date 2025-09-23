dalivali.bg
София
сега Слънчево 21°
12 Слънчево 24°
13 Слънчево 26°
14 Слънчево 28°
15 Слънчево 29°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

Синът на известния стендъп комик Бепе Грило получи 8 години затвор за групово изнасилване

Синът на известния стендъп комик Бепе Грило получи 8 години затвор за групово изнасилване
Заради супертайфуна „Рагаса“: Стотици отменени полети и затворeни училища в Хонконг (ВИДЕО)

Заради супертайфуна „Рагаса“: Стотици отменени полети и затворeни училища в Хонконг (ВИДЕО)

„Източен страж“ и руските дронове: НАТО започва мисия със самолети за наблюдение и предупреждение

Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се срещат днес в Ню Йорк

Ливанският правосъден министър подписа искане за екстрадиция на Игор Гречушкин от България

Над 500 декара защитена площ между Русе и Силистра горят

Руският конкурс „Интервизия“ събра участници от държави с 4 млрд. души население. Виетнамският певец спечели (ВИДЕО, СНИМКИ)

След протестите на хората от „Дружба“: Ще останат ли хиляди без топла вода и парно три месеца?

Емблематичният център „Помпиду“ в Париж затваря врати до 2030 г.

Програма на социалното министерство върнала 420 българи от чужбина само за 24 часа
Светът

Хумор с горчив вкус: 350 хил. евро глоба за търговец, спекулирал с цената на олиото във видео

Той посочва във видеото, че стоката „носи 200-процента печалба“

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:17 ч. 23.09.2025 г.

Собственик на магазин от южния турски окръг Хатай може да получи глоба от 17,2 милиона турски лири (353 000 евро) заради публикувано от него видео, в което спекулира с цената на олиото, съобщава БТА, позовавайки се сайта „Тюркийе тудей“. 

По информация на Министерството търговията случаят е свързан с видео, в което собственикът на магазина заявява, че 5-литрова бутилка олио за готвене, закупена за 150 турски лири (3,08 евро), се продава за 450 лири (9,22 евро), което според видеото „носи 200-процента печалба“. 

След публикуване на видеото кадрите бързо обиколили социални медии в Турция. Властите ще наложат санкции и на четири местни медии, които са споделили видеото, без да го проверят. Всеки един от сайтовете може да бъде глобен с между 850 000 лири (17 425 евро) и 8,5 милиона лири (174 250 евро).

Готварско олио, използвано от милиони, ускорява развитието на раковите клетки

За да изясни случая, заместник-министърът на търговията Махмут Гурджан заяви днес, че „цената от 150 лири се отнася до нивата от 2023 г. и няма връзка с тези от 2025 г.“. Той добави, че действителната покупна цена на едро към момента на проверката е била около 351 лири (7,18 евро).

Търговецът на хранителни стоки е задържан и е предаден на прокурор. Той е признал, че представените от него цени не са били реални, а идеята му е била да направи хумористично видео, отбелязва още „Тюркийе тудей“. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство

Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство
„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“
Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген

Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген
Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще

Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще
„Стена срещу дронове“: България и още 6 държави планират изграждането на въздушен щит

„Стена срещу дронове“: България и още 6 държави планират изграждането на въздушен щит
Тази сутрин
Снимка: След протестите на хората от „Дружба“: Ще останат ли хиляди без топла вода и парно три месеца?
След протестите на хората от „Дружба“: Ще останат ли хиляди без топла вода и парно три месеца?
Снимка: 8 века назад: Царе, боляри, занаятчии и войни оживяват в Музей на восъчните фигури
8 века назад: Царе, боляри, занаятчии и войни оживяват в Музей на восъчните фигури
Снимка: Кристиан Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите
Кристиан Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите
Лице в лице
Снимка: "Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
"Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
Снимка: Реформи в образованието
Реформи в образованието
Снимка: Правосъдие и справедливост
Правосъдие и справедливост
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий