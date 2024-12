Системата на метрото във втория по големина град в Гърция Солун беше официално открита на 30 ноември, а днес се наложи спирането му.

Причината е прекъсването на електрозахранването между две станции, което е довело до спиране на тока за над два часа.

Видеа в социалните мрежи бързо се разпространиха и показваха как пътници са принудени да вървят пеша през тунела до другата станция.

Те са били придружени от персонал, с цел подсигуряване на безопасно придвижване.

After 38 years of construction and just two weeks in operation the Thessalonians experienced their first metro evacuation as a result of a power cut. Note the emergency signs are not powered and thus not lit... pic.twitter.com/Xmom9VH52V