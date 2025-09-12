dalivali.bg
„Хирошима на Кавказ“: bTV с ексклузивен разказ от непризнатата република Нагорни Карабах

Войната в Нагорни Карабах между арменци и азери потресе света със своята бруталност.

Иван Георгиев Иван Георгиев

Публикувано в  19:38 ч. 12.09.2025 г.

Екип на bTV във вече несъществуваща република. Иван Георгиев и операторът Борис Пинтев са сред малкото допуснати в Нагорни Карабах, след като непризнатата република официално престана да съществува в началото на миналата година.

Разказът им е от град Агдам, който през изминалите 30 години заслужи името си „Хирошима на Кавказ“.

Конфликтът между арменци и азери има вековна история. Вятърът на промяната, довел до разпада на Съветския съюз, разпали омразата и след края на '80-те. Войната в Нагорни Карабах потресе света със своята бруталност.

Раните на Карабах: Над 100 000 напускат региона

„Преди 7 години, в един от прозорците на затишие, с оператора Борис Пинтев отидохме до т.нар. "линия на контакт" - за да погледнем в очите на хората, воюващи 3 десетилетия, да чуем историите на оцелелите. И най-голямата мечта на тези, избягали от родния Агдам“, разказва Иван Георгиев.

Снимка: bTV

„Ако все пак някой ден се прибера, ще заплача, ще падна на колене и ще целуна земята, в която останаха мъчениците ни“, каза през 2018 г. Пакиза Маммадова.

Как изглежда днес тази земя? И къде отидоха първо тези, които 32 години се скитаха далеч от родната Черна градина? „През изминалите 32 години майките и бащите ни идваха в сънищата ни постоянно. Затова отидохме първо там, където ги погребахме“, каза Хасан Балакчиев, жител на Агдам.

Снимка: bTV

„Вълнувам се, защото това ни потресе - всички гробове бяха разкопани откъм главите. Бях търсили златни зъби. Едно е да изгониш или да убиеш някого... Но това… Това е варварство“, сподели плачейки Рахиле Карайева, жител на Агдам.

От 1 януари Нагорни Карабах няма да съществува

От утре “bTV Светът" се завръща в ефира. В две предстоящи издания на предаването екипът ще ни покаже гледните точки на Азербайджан и на Армения за събитията в Нагорни Карабах и войната, която отне живота на десетки хиляди – и от двете страни на конфликта.

Снимка: bTV

