Близо един милион души в Пакистан са се заразили с болести, предавани чрез замърсена вода, след катастрофалните наводнения в централните и южните части на страната, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Пакистанската служба за защита при бедствия информира, че над 470 000 души са получили лечение във временни медицински лагери в провинциите Пенджаб и Синд. Освен това, повече от половин милион души – предимно с кожни алергии, стомашни болки, дизентерия и диария – са били лекувани от благотворителни организации.

Снимка: Reuters

Броят на жертвите от наводненията, започнали в северната част на Хималаите в края на юни, е достигнал 998. Близо 3 милиона души са останали без дом. Повечето от тях са настанени във временни бежански лагери и зависят от хуманитарна помощ за храна, вода и лекарства.

Доброволци от временните медицински лагери предупреждават, че ако разпространението на болестите не бъде овладяно, регионът може да се изправи пред нова криза.

Пренасяната от комари денга треска вече е започнала да заразява стотици хора, тъй като продължаващите дъждове създават благоприятни условия за разпространението на насекомите.

