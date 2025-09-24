Жена, живееща с нелечима мозъчна болест, е открила, че процедура, през която е преминала още като дете - включваща имплантиране на части от донор - може да е причината за сегашното ѝ страдание.

Никой не знае колко други пациенти биха могли да бъдат засегнати. Разследване на Sky News установи, че процедурата е била извършвана на десетки хиляди хора по света от 70-те до началото на 90-те години.

Натали Брейли-Брет страда от ятрогенна церебрална амилоидна ангиопатия, рядко мозъчно заболяване, за което са потвърдени само 52 случая по целия свят.

Снимка: Enex / Sky

Причинява се от замърсени неврохирургични материали - а именно мембраната, взета от трупове. Други подобни случаи са регистрирани в Япония, Австрия, Италия и Испания.

Натали Брали-Брет е диагностицирана с ангиопатия десетилетия след като ѝ е поставен имплант от труп, когато е била тригодишно дете в болница „Грейт Ормонд Стрийт“ през 1975 г.

Тя каза пред Sky News, че търсенето на отговори защо е заразена „вероятно я ядосва повече, отколкото самата необходимост да се справя с това състояние“.

Как е била заразена?

Лечения, използващи човешка тъкан от донори в състояние на мозъчна смърт, са въведени за първи път през 50-те години на миналия век за употреба в неврохирургията, но оттогава се използват и в други хирургични операции.

Снимка: Enex / Sky

Присаждането на твърда мозъчна обвивка е присаждане на парче мембрана от донор.

Това е било широко използвано в световен мащаб между 1968 и 1996 г. Най-използваната твърда мозъчна обвивка е била наречена Lyodura, произведена от немския производител B Braun. Те са разпространили малко под милион присадки по време на жизнения цикъл на продукта. След това са били забранени.

Учените сега смятат, че по време на тези процедури може да са били прехвърлени малки частици амилоид-бета.

Тези малки парченца протеин могат да се развиват бавно през годините. Симптомите могат да отнемат до 40 години, за да започнат да се проявяват.

Докато повечето известни случаи включват хора, претърпели мозъчна операция като деца, по-нови изследвания показват, че това може да засегне и по-възрастни хора, които са претърпели операция в ранната си зряла възраст.

Това не е първият път, когато трансплантации от твърда мозъчна обвивка от трупове са заразили пациенти.

Световната здравна организация препоръча да не се използват през 1997 г., след като беше открито, че са причинявали на пациенти болестта на Кройцфелд-Якоб, която по това време се разпространяваше и чрез консумация на говеда, заразени с болестта луда крава.

