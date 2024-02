Хеликоптерът на крал Чарлз III е видян да каца в Бъкингамския дворец. Приема се, че той се готви да пътува до Сандрингам - една от резиденциите на кралското семейство в Норфолк, пише Би Би Си.

Съобщава се, че принц Хари вече е пристигнал в Лондон, за да види баща си. Изглежда, че той е пристигнал в Кларънс Хаус - лондонският дом на крал Чарлз и кралица Камила.

Два черни джипа бяха заснети да пристигат в кралската резиденция, съобщава информационната агенция PA.

Prince Harry is the King of that country because WTF is this? Why are they stalking him? And all these live updates for what? That he's visiting his father? Well if this is what irrelevance means then I want to be irrelevant like him when I grow up. pic.twitter.com/lyggmAwHv7