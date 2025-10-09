dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 12°
12 Разкъсана облачност 13°
13 Разкъсана облачност 15°
14 Разкъсана облачност 15°
15 Разкъсана облачност 16°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Хърватия изтегли от пазара македонски чушки заради опасен пестицид

Това е четвърти подобен инцидент със зеленчуци от Северна Македония

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:29 ч. 09.10.2025 г.

Хърватските власти изтеглиха от продажба 15 тона червени чушки, внесени от Република Северна Македония, след като в тях бяха открити завишени количества от силно токсичния пестицид метомил, съобщи Радио Свободна Европа, предаде БТА.

Случаят бе оповестен от Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), според която допустимото ниво е 0,01 мг/кг, а във взетите проби са измерени 0,049 мг/кг.

Това е четвърти подобен инцидент със зеленчуци от Северна Македония на хърватския пазар от началото на годината, припомня РСЕ. Две пратки бяха задържани през август, а друга – през януари. Във всички случаи, с изключение на една пратка със зеле, става дума за червени чушки. 

Забранени пестициди са били открити в над 70 тона турски лимони

Според проф. Велимир Стойковски от Ветеринарномедицинския факултет в Скопие метомилът е инсектицид с висока остра и хронична токсичност, който бързо се абсорбира през кожата, чрез вдишване и при поглъщане. Излагането на веществото може да предизвика гадене, замаяност, объркване, а в по-тежки случаи – дихателна парализа или смърт. Пестицидът засяга ключовия ензим холинестераза, отговорен за предаването на нервни импулси, което може да има дълготрайни последици за човешкия организъм. Веществото е опасно и за добитък, домашни и диви животни, както и за околната среда поради високата си разтворимост във вода. 

Гръцка телевизия с разследване: Внасят се опасни пестициди от Турция и България

Законодателството в Северна Македония забранява вноса и употребата на продукти, съдържащи метомил, посочва РСЕ. Държавният инспекторат по земеделието на страната обяви, че при установяване на нарушения ще бъдат наложени санкции. Засега не е ясно как пестицидът се е озовал в зеленчуците и как те са преминали хърватската граница, като е известно, че след контрола на граничния пункт при влизане в Хърватия, пратката не е била спряна и е била допусната да влезе в страната.

Инспекторите уточняват, че износителят на чушките не е производител, а е изкупил продукцията от различни юридически лица и индивидуални земеделци. В изявление инспекторатът посочи, че фирмата износител е извършвала лабораторни тестове в акредитирани лаборатории у нас и в чужбина, без до момента да са отчетени подобни завишени количества от пестицида. Допълнителни проверки се извършват съвместно с Агенцията по храни и ветеринарна медицина.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи

Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи
Борисов за кризата с боклука: Кметът да идва веднага – 100 - 200 милиона, без обществена поръчка, каквото пожелае (ВИДЕО)

Борисов за кризата с боклука: Кметът да идва веднага – 100 - 200 милиона, без обществена поръчка, каквото пожелае (ВИДЕО)
Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК

Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК
От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град

От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град
През 2015 г. има сигнал за застрояване на реката в "Елените", проверка обаче не открива дейности

През 2015 г. има сигнал за застрояване на реката в "Елените", проверка обаче не открива дейности
Тази сутрин
Снимка: Бъдеще като научна фантастика: Как квантовите компютри ще променят живота ни?
Бъдеще като научна фантастика: Как квантовите компютри ще променят живота ни?
Снимка: Мирослав Севлиевски: Да изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар – може да ни отреже главата
Мирослав Севлиевски: Да изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар – може да ни отреже главата
Снимка: Кантарджиев: След наводнението – има фекални води във водопровода. Има риск от опасни бактерии
Кантарджиев: След наводнението – има фекални води във водопровода. Има риск от опасни бактерии
Лице в лице
Снимка: Бетон вместо река
Бетон вместо река
Снимка: Цената на здравето
Цената на здравето
Снимка: След водното бедствие в "Елените"
След водното бедствие в "Елените"
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели