Редица големи летища в САЩ спряха работа или забавиха полети заради лошо време, съобщават медиите зад Океана. Излитанията от нюйоркското летище „Ла Гуардия“ се бавят средно с над три часа, а някои самолети са задържани на земята почти шест часа, докато проливни дъждове и силни ветрове от бурята „Норуистър“ преминава по Източното крайбрежие.

На летище „Бостън Логан“ закъсненията са средно три часа и 42 минути, а някои достигат над шест часа и половина. Причината е комбинация от ремонтни дейности по пистите, ниска облачност и бурен вятър.

Международното летище „Джон Ф. Кенеди“ отчита средни забавяния от 15 минути, но се очаква те да се увеличат заради програма за управление на въздушния трафик, която регулира разстоянието между полетите. На летището „Нюарк Либърти“ средното закъснение е около час и половина, предизвикано от силни ветрове и ниска облачност. Подобни условия засягат всички излитащи полети от континенталната част на САЩ.

Във Вашингтон, на летище „Роналд Рейгън“, забавянията достигат до 43 минути към 10:50 ч. източно време. По данни на сайта FlightAware, броят на забавените полети нараства през цялата сутрин – почти 1300 полета са с закъснение, а около 120 са отменени към 9:40 ч. източно време. Най-засегнати са летищата по Източното крайбрежие.

В Бостън закъсненията се утежняват от ремонтни дейности по пистите и пътеките за рулиране, както и от ниска облачност и поривист вятър. Федералната авиационна администрация въведе програма за забавяне на полетите, която ще остане в сила до ранните часове на вторник.

Авиокомпаниите призовават пътниците да проверяват редовно актуалната информация за полетите си, тъй като закъсненията може да се прехвърлят през целия ден. Милиони американци в щатите Ню Джърси и Ню Йорк остават в извънредна ситуация, докато поривите на вятъра до 70 км/ч и проливните дъждове продължават до вечерта в понеделник.

Метеоролозите предупреждават за сериозни крайбрежни наводнения в средноатлантическите щати – особено между Вирджиния и Ню Джърси – заради силните ветрове, високия прилив и бурните вълни. Според Националната метеорологична служба, наводненията ще достигнат своя пик в понеделник следобед и ще започнат да отшумяват във вторник сутрин.

Бурята, известна като „норуистър“, се придвижи нагоре по Източното крайбрежие през уикенда, наводнявайки пътища и предизвиквайки хаос във въздушния транспорт. Опасно високи вълни и силни течения продължават да създават риск по плажовете, като се очакват и ерозии на крайбрежието. Пориви на вятъра над 90 км/ч остават възможни в Ню Джърси, Лонг Айлънд и южна Нова Англия.

Ню Джърси обяви извънредно положение още в събота вечер, а губернаторката на Ню Йорк Кейти Хокъл направи същото в осем южни окръга на щата, след като бурята се засили в неделя. Тя призова жителите да следят прогнозите и да се въздържат от пътувания. Поради бурята бе отменен и парадът за Деня на Колумб в Ню Йорк.

