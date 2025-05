"Хамас" откри огън по хора в град Газа, събрали се пред склад, за да получат брашно. Най-малко петима души са убити, твърдят публикации в социалните мрежи.

Това се е случило, след като цивилни граждани са видели членове на "Хамас" да разграбват брашното и са отишли да им се противопоставят.

BREAKING: Hamas militias opened fire on thousands of people in Gaza City after they gathered in front of a warehouse to get flour—killing at least five.



This happened after civilians saw Hamas members looting the flour and went to confront them. pic.twitter.com/Qoa309Hg6x — Ihab Hassan (@IhabHassane) May 28, 2025

Жител на Ивицата Газа разказва пред i24NEWS: „Видях храна, ограбена от „Хамас“, да се продава на пазара.“

Фондация GHF, която управлява разпределението на помощите в Ивицата Газа, обяви, че „Хамас“ е отворил фалшива страница в социалните мрежи и е разпространил фалшиво съобщение относно разпределението на помощите.

На друго видео в Х се вижда хаос, който цари в склада. Хиляди хора се бутат, крещят и се опитват да стигнат до чувалите с брашно и кутиите с храна за деца.

Breaking News | Deir al-Balah – Gaza

Inside the UNRWA warehouse, it’s chaos: a human tide surging toward hidden aid. Thousands are pushing, shouting, and clawing for sacks of flour and child nutrition boxes. Desperation fills the air,hunger has shattered all order, and… pic.twitter.com/0g0pSIOiF9 — Abdulruhman Ismail (@a_abdulruhman) May 28, 2025

Стотици палестинци щурмуваха в сряда склада за храна на ООН в Газа в отчаян опит да си набавят нещо за ядене, крещейки и блъскайки се един друг и дори откъсвайки парчета от сградата, за да влязат вътре. Четирима души са загинали в хаоса, съобщиха от болницата, пише АП.

Смъртните случаи са настъпили ден след като тълпа е била обстрелвана по време на превземането на нов обект за разпределяне на помощи в Ивицата Газа, създаден от подкрепяна от Израел и САЩ фондация, при което е загинал най-малко един палестинец и са били ранени 48 души, съобщиха от Министерството на здравеопазването на Газа.

Unimaginable Chaos at UNRWA Warehouse in Gaza: Hunger Turns Deadly



Today, in the heart of Deir al-Balah, Gaza, unimaginable scenes unfolded as thousands of starving civilians surged into a UNRWA warehouse reportedly holding more than 40,000 bags of flour and tons of children’s… pic.twitter.com/nOZasaYMrA — Abdulruhman Ismail (@a_abdulruhman) May 28, 2025

Израелските военни, които охраняват обекта от разстояние, заявиха, че са произвели само предупредителни изстрели, за да овладеят ситуацията.

Фондацията заяви, че нейните военни изпълнители, охраняващи обекта, не са открили огън.

От полевата болница на Червения кръст съобщиха, че 48-те ранени са получили огнестрелни рани, включително жени и деца.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK