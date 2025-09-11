Двойка еврейски туристи бяха нападнати от група от около дузина северноафриканци във Венеция през нощта между 7 и 8 септември, предаде АНСА.

Нападението започнало малко след полунощ в района на църквата „Санта Фоска“, когато групата забелязала, че облеклото на мъжа предполага, че той е евреин.

Двойката се опитала да избяга, след като групата започнала да ги обижда и да крещи „Свобода за Палестина“. Но бандата ги обградило и ги заплашвало, като симулирала сексуални действия, информира БГНЕС.

Един от членовете на групата използвал ротвайлер, за да уплаши двойката, а 31-годишен тунизиец после ударил евреина по лицето, като протегнал ръка, преструвайки се, че иска да се ръкува.

В края на нападението жената е получила нараняване на глезена, след като бутилка, счупена по време на атаката, я ударила.

