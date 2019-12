Списание „Time“ провъзгласи активистката Грета Тунберг за „Личност на годината 2019“.

16-годишната шведска тийнейджърка „успя да превърне безпокойството за състоянието на планетата в световно движение, призоваващо за глобална промяна”, мотивират своето решение от изданието.

Тази година шведската тийнейджърка спечели слава със смелото си обръщение „Как смеете?“ към световните лидери по въпроса за изменението на климата.

Тя е успяла да убеди лидери – от кметове на мегаполиси до президенти- за нуждата от действия във връзка с климатичните промени и се превърна в морален стожер и „бойна тръба” на тези, които искат да действат, и засрами тези, които не искат, отбелязва „Тайм”.

Активистката придоби популярност, след като започна самостоятелни протести срещу глобалните климатични промени, прераснали в световен феномен. Тунберг събра милиони последователи по света, като взе участие в няколко мащабни демонстрации.

