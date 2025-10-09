Гражданската защита в Газа съобщи за няколко израелски удара по палестинския анклав, след като снощи бе обявено, че Израел и "Хамас" са се договорили за план за спиране на огъня, предаде Франс прес.

"След обявяването на споразумението тази нощ за предложената рамка на примирието беше съобщено за няколко взрива, по-специално в райони в Северна Газа", каза Мохамед ал Мугайир, представител на службата, и спомена за "поредица масирани удари по град Газа".

Тази нощ Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"С голяма гордост обявявам, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от нашия мирен план", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", добави американският лидер.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи в социалната мрежа "Екс", че по-късно днес ще свика заседание на правителството, за да бъде одобрено споразумението за прекратяване на огъня в Газа. "Велик ден за Израел", написа Нетаняху.

"С Божията помощ ще върнем всички (заложници) у дома“, добави той.

