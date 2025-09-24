dalivali.bg
Голям пожар в един от районите на румънската столица Букурещ (ВИДЕО)

Гъст дим има в целия град

Снимка: IGSU

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:04 ч. 24.09.2025 г.

Пожар гори от снощи в един от секторите на румънската столица Букурещ, изпращайки гъст дим в целия град, съобщават румънските медии.

Пожар край Тутракан, очаква се огънят да влезе в рибарници

Пожарът е избухнал снощи в склад в Сектор 2 на румънската столица и се е разпространил на площ от около 7000 кв. м., съобщи агенция Аджерпрес.

Изпратени са общо 26 пожарни автомобила. Днес сутринта 14 пожарни коли все още работеха за потушаването на огъня.

Ще бъдат използвани булдозери за отстраняване на материалите, които подхранват пожара. Металната конструкция на сградата беше засегната от високите температури, така че тя е до голяма степен унищожена, съобщиха от Инспектората за извънредни ситуации.

Населението беше предупредено чрез няколко съобщения по системата Ро-Алърт (RO-ALERT). Хората бяха посъветвани да избягват района на пожара, да затворят вратите и прозорците и да оставят пътищата свободни за намесата на пожарникарите. 

Според властите няма опасност от експлозия.

По информация на телевизия Диджи 24 днес сутринта димът е намалял, а пожарът е под контрол.

