Гледат мярката на руснака Игор Гречушкин за взрива на пристанището в Бейрут

Съдебният състав ще решава казуса, докато тече изготвянето на искането за екстрадиция, научи bTV

Снимка: Facebook колаж
Публикувано в  15:57 ч. 22.10.2025 г.

Софийският апелативен съд ще гледа утре мярката за неотклонение на руснака Игор Гречушкин, издирван от Интерпол.

Съдебният състав ще решава казуса, докато тече изготвянето на искането за екстрадиция, научи bTV.

Срути се част от огромния силоз в Бейрут, пострадал при експлозията през 2020 г.

Игор Гречушкин е разследван за смъртоносния взрив на пристанището в Бейрут преди 5 години, когато загинаха над 200 души, а други 6000 бяха ранени. Руснакът беше задържан миналата седмица на столичното летище

Гречушкин е издирван във връзка с искане на министъра на правосъдието на Ливан Адел Насар за екстрадиция от България.

Ливанският правосъден министър подписа искане за екстрадиция на Игор Гречушкин от България

Според разследването той е собственик на кораба "Rhosus", превозвал с амониев нитрат, предизвикал смъртоносната експлозия. Мъжът се издирва от Ливан с "червена бюлетина" на Интерпол.

Миналият месец септември стана ясно,че ливанското министерство на правосъдието е провело разговори по въпроса с българския посланик. 

Според местни медии ливанските власти са определили Гречушкин като предполагаем собственик на кораба, превозвал амониевия нитрат, но журналистически разследвания го идентифицират по-скоро като наемател на кораба, като посочват, че реалният собственик е кипърският гражданин Хараламбос Маноли.

Мощната експлозия разтърси ливанската столица Бейрут през август, 2020 г. 

На 16-ти септември Министерството на вътрешните работи (МВР) потвърди, че Гречушкин е бил задържан още на 5 септември, при пристигането си на летището в София, съобщи тогава "Свободна Европа". 

Малко преди това Върховната касационна прокуратура (ВКП) също потвърди задържането на Гречушкин, което е с цел екстрадиция. От съобщението ѝ стана ясно, че той е с мярка за неотклонение „временно задържане до 40 дни“, потвърдена от две съдебни инстанции. На 6 септември ВКП го е задържала за 72 часа. Той е обяснил, че е дошъл в България за „туризъм“.

След мощния взрив стана ясно, че корабът „Росус“, натоварен с близо 3000 тона амониева селитра, години преди инцидента е плавал под молдовски флаг от черноморското пристанище Батуми в Грузия към Мозамбик.

През 2013 г. корабът е пуснал котва в пристанището на Бейрут и заради „технически проблеми“ и дело, заведено срещу собствениците му от ливанска компания, е останал там.

Пристанищните власти са преместили пренасяната от него амониева селитра в склад, където веществото е останало до взрива. След трагедията са арестувани над 25 заподозрени, повечето от които са служители на пристанището и на митниците в Ливан.

Нито един ливански служител не е бил осъден във връзка с инцидента, който преди пет години предизвика многохилядни протести в Ливан.

Според разследване на Ройтерс непосредствено след взрива, централните власти в Ливан са били предупредени за опасността от взрив, но не са предприели нищо.

