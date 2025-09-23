dalivali.bg
Ливанският правосъден министър подписа искане за екстрадиция на Игор Гречушкин от България

Руският гражданин, разследван за смъртоносния взрив на пристанището в Бейрут през 2020 г., беше задържан у нас

Снимка: Facebook колаж
Публикувано в  10:44 ч. 23.09.2025 г.

Министърът на правосъдието на Ливан Адел Насар подписа искане за екстрадиция от България за руския гражданин Игор Гречушкин, съобщава БГНЕС. Руснакът беше задържан миналата седмица на столичното летище във връзка с взрива на пристанището в Бейрут през 2020 г., отнел живота на над 200 души и ранил други над 6000.

Според разследването той е собственик на кораба Rhosus , превозвал с амониев нитрат, предизвикал смъртоносната експлозия. Мъжът се издирва от Ливан с "червена бюлетина" на Интерпол.

Министерството на правосъдието на Ливан е провело разговори по въпроса с българския посланик. Подготовката на искането за екстрадиция е започналоминалата седмица от Прокуратурата при Касационния съд, след като чрез Интерпол е получено уведомление за ареста на Гречушкин.

 

Срути се част от огромния силоз в Бейрут, пострадал при експлозията през 2020 г.

 

Насар също така каза, че се е срещнал в четвъртък, 18 септември, с българския посланик за „бързо проследяване“ на случая, в присъствието на заместник-генералния прокурор при Касационния съд Мирна Калас. Посланикът е нарекъл въпроса „приоритетен“.

Докато ливанските власти са определили Гречушкин като предполагаем собственик на кораба, превозвал амониевия нитрат, журналистически разследвания го идентифицират по-скоро като наемател на кораба, като посочват, че реалният собственик е кипърският гражданин Хараламбос Маноли, пишат местни медии.

