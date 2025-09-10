Израел днес разкритикува ЕС заради това, че изпраща „грешно послание“, след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да бъдат наложени санкции на екстремистките министри от израелското правителство и нарече ситуацията в ивицата Газа „неприемлива“, предаде Франс прес.

„Съжаляваме, че председателката на Европейската комисия прави подобно изказване. Още веднъж Европа изпраща грешно послание, което подсилва „Хамас“ и неговите съюзници в Близкия Изток“, написа израелският външен министър Гидеон Саар в социалната мрежа Екс.

